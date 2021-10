39-Jähriger fährt mit über drei Promille durch Niefern-Öschelbronn

Ein 39-jähriger Autofahrer ist am Mittwochnachmittag mit etwa 3,5 Promille in Niefern-Öschelbronn erwischt worden. Ein Zeuge meldete die unsichere Fahrweise des Mannes.

Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten die Beamten den Mann am Mittwoch gegen 17.05 Uhr in der Straße Beim Schloss in Niefern-Öschelbronn. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die unsichere Fahrweise des Mannes und verständigte die Polizei.

Der Fahrer wurde schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen und überprüft. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 3,5 Promille. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Den 39-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.