Wer in den nächsten Monaten von Mühlacker aus in Richtung Pforzheim auf der Bundesstraße 10 mit dem Auto unterwegs ist, der könnte zwischen Enzberg und Niefern von einem längeren Stau überrascht werden.

Das gilt besonders für die Berufspendler, die ab Montag wieder in größerer Zahl auf dieser Strecke erwartet werden. Hintergrund ist eine Baustelle bei der Brücke vor der Autobahn, in deren Folge die beiden Spuren bereits vor der Ampel in Niefern auf eine einzige Fahrspur reduziert wurden.

Derzeit können deshalb nur noch halb so viele Fahrzeuge die Grünphase nutzen wie sonst. Ein echtes Problem, zumal wenn auch noch Lkw darunter sind, kritisiert der FDP-Landtagsabgeordnete und stellvertretende Bürgermeister von Niefern-Öschelbronn, Erik Schweickert, am Freitag.