Drei Personen werden leicht verletzt bei Unfall auf A8 in Niefern-Öschelnbronn

In der Nacht auf Freitag war die Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe nach einem Verkehrsunfall für etwa drei Stunden gesperrt. Gegen 23 Uhr befuhr ein 32-jähriger Fahrer die Autobahn 8 in Richtung Karlsruhe zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord. Wie die Polizei mitteilte, verengt sich die Drei-Spurige Fahrbahn hier aufgrund einer Baustelle auf zwei Spuren.

Dies bemerkte eine 22-jährige Fahrerin zu spät, als sie auf der linken Spur zeitgleich in Richtung Karlsruhe fuhr. Ungebremst wechselte sie von der linken auf die Mittlere Spur, übersah hier den bereits fahrenden 32-Jährigen und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser nach links in den Baustellenbereich abgewiesen und schleuderte durch die Warnbarken.

Drei Beteiligte werden leicht verletzt

Der Daimler wurde nach rechts gegen die Schutzleitplanke geschleudert, von dieser zurück auf die Fahrbahn abgewiesen und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Die beiden Fahrer der Fahrzeuge sowie ein 26-jähriger Beifahrer des 32 Jahre alten Fahrers wurden zur Behandlung ihrer leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser transportiert.

Ein während der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholvortest bei der Unfallverursacherin ergab einen Wert von über einem Promille. Sie musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Aufgrund der Unfallaufnahme und den Reinigungsarbeiten war die Autobahn in Richtung Karlsruhe bis etwa 01:45 Uhr gesperrt. Es bildete sich ein etwa drei Kilometer langer Rückstau.

An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro. Sie wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Neben der Polizei, die mit vier Fahrzeuge vor Ort waren, befanden sich ebenfalls die Berufsfeuerwehr Pforzheim mit insgesamt drei Fahrzeugen sowie drei Rettungswagen an der Unfallstelle.