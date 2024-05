Einbruch in ein Vereinsheim in Niefern-Öschelbronn

In Niefern ist in ein Vereinsheim eingebrochen worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugenhinweisen.

Unbekannte sind in der Zeit von Sonntag bis Donnerstag in ein Vereinsheim in Niefern eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, suchten die Täter das Vereinsheim in der Waldstraße zwischen Sonntag, 28. April, 12:30 Uhr und Donnerstag, 2. Mai, 8:15 Uhr auf.

Unbekannte dringen durch Fenster ein

Offenbar verschaffte sich die Täterschaft nach mehreren erfolglosen Hebelversuchen schlussendlich über ein eingeschlagenes Fenster Zugang zum Vereinsheim und entwendeten von dort Getränke. Jedoch verloren die Täter bei ihrer Flucht einen Teil ihrer Beute neben dem Gebäude. Die Höhe des Gesamtschadens liegt schätzungsweise im oberen dreistelligen Bereich. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer (0 70 41) 9 69 30 in Verbindung zu setzen.