Einbruch in Niefern-Öschelbronn und Straubenhardt: Zeugen gesucht

Nachdem bislang Unbekannte am Wochenende in zwei Häuser im Enzkreis eingebrochen sind, ist die Polizei auf der Suche nach Hinweisgebern zu den Dieben.

Bislang unbekannte Diebe haben am vergangenen Wochenende gleich zwei Einbrüche in Niefern-Öschelbronn und Straubenhardt zu verantworten.

Wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilte, drangen die Täter am Samstag in der Zeit zwischen 11 Uhr und 19.15 Uhr über die Terrasse in ein Wohnanwesen im südlichen Bereich von Straubenhardt-Schwann ein und stahlen dabei Schmuck und Bargeld.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am frühen Sonntagabend in einem Einfamilienhaus am westlichen Ortsrand in Niefern. Die Diebe gelangten zwischen 17.20 Uhr und 19.55 Uhr über die Balkontür in das Hausinnere. Sie erbeuteten in diesem Fall auch größtenteils Schmuck, wobei der genau entstandene Schaden derzeit noch nicht beziffert werden kann.

Zeugen gesucht

Eventuelle Augenzeugen zu den Einbrüchen oder Hinweisgeber, die verdächtige Beobachten im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0 72 31) 18 64 44 4, in Verbindung zu setzen.

In beiden Fällen hat die Kriminaltechnik die Spurensicherung übernommen.