Unfallflucht in Niefern-Öschelbronn kommt Autofahrer teuer zu stehen

Eine Sicherheitsleistung wird in Deutschland in der Regel nur dann verhängt, wenn ein Tatverdächtiger keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat. Häufig werden in Deutschland wohnhafte Personen beispielsweise zu Hause angerufen und um die Bezahlung einer sogenannten "Kaution" für einen Familienangehörigen, der einen schweren Unfall verursacht haben soll, gebeten. Bei solchen Anrufern handelt es sich um Betrüger! In diesen Fällen rät die Polizei, sich von den Anrufern nicht unter Druck setzen zu lassen und einfach aufzulegen. Vor allem gilt der Grundsatz: Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte! Verständigen Sie bei derartigen Anrufen die Polizei unter 110.