Mit seiner politischen Erfahrung im Rücken legt der 48-jährige Professor für Internationale Weinwirtschaft Wert auf Zielstrebigkeit und Bürgernähe. Der Kontakt zum Wahlvolk ist in der Pandemie zwar eingeschränkt, dennoch ist Schweickert unterwegs im Wahlkreis Enz, wo er seinen Sitz für die FDP verteidigen möchte.

Dieses Mal als Erstkandidat, nachdem er 2016 als Zweitkandidat von Hans-Ulrich Rülke zum Zuge kam, nachdem dieser das Mandat im Wahlkreis Pforzheim bevorzugte.

„Landtagswahlen sind Persönlichkeitswahlen“, betont Schweickert und will daher seinem Wahlkampf individuelle Züge verpassen. „Klingeln an der Haustüre geht diesmal nicht“, bedauert er, aber er gibt im Vorfeld seiner „Spaziergänge“ durch die Gemeinden an, wo man ihn treffen kann, wenn er nicht gerade Flyer in Briefkästen steckt.