Polizei gehen während Kontrolle auf B10 bei Niefern-Öschelbronn Raser ins Netz

Der vierstündige Einsatz am Donnerstagabend hat sich gelohnt. Neben vier schweren Temposündern erwischten die Beamten auch etliche andere Raser.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim haben am Donnerstagabend von 18.20 bis 22.20 Uhr die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf der B10 bei Niefern-Öschelbronn kontrolliert. Wie die Polizei mitteilte, fanden die Kontrollen in einem Bereich statt, in welchem mit 70 Stundenkilometern gefahren werden darf.

Den Rekord für die höchste Überschreitung stellte an diesem Abend ein Autofahrer mit 132 Stundenkilometern auf. Er fuhr damit fast doppelt so schnell wie erlaubt und muss nun neben einem Bußgeld auch mit einem Fahrverbot rechnen. Drei weitere Autofahrer erwartet ebenfalls ein Fahrverbot, einige geringfügigere Temposünder kamen mit Bußgeldern davon.

Die Polizei kündigte bereits weitere Verkehrskontrollen an, um für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen.