Polizei sucht Zeugen: Diebe plündern Wohnhaus in Niefern-Öschelbronn

Zu einem Einbruch ist es vom 6. bis 21. August, in einem Haus in Niefern-Öschelbronn gekommen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Diebe sind in der Zeit von Samstag, 6., und Sonntag, 21. August, in ein Wohnhaus in Niefern-Öschelbronn eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten die Unbekannten im Hausinnern sämtliche Schränke und Schubladen. Sie stahlen unter anderem Schmuck, Bargeld und elektronische Geräte. Der Diebstahlschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Wer Hinweise oder verdächtige Beobachtungen in dem Zeitraum gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.