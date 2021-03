So plant Niefern-Öschelbronn sein Gemeindejubiläum trotz Corona

2021 feiert Niefern-Öschelbronn das 50-jährige Gemeindejubiläum – auch wenn die aktuelle Corona-Lage ein Feiern in Gemeinschaft vielleicht noch nicht möglich macht. Was die Gemeinde vor hat.

Am 1. August 1971 vollzogen die beiden zuvor selbstständigen Gemeinden Niefern und Öschelbronn auf freiwilliger Basis den Zusammenschluss, bevor ein Jahr später die Gemeindereform anderen Kommunen der Umgebung eine Fusion mehr oder weniger aufzwang.

Und so fanden die doch recht gegensätzlichen Orte zusammen: Hier das ländliche, durch zahlreiche Fachwerkhäuser beschauliche anmutende Öschelbronn auf der Höhe. Und dann in der Tallage der Enz das vorstädtische Niefern mit Industrie und Handel und teils modernen Siedlungen. Die Verbindung beider zu einem großen Ganzen verdeutlicht auch der neue Slogan „Niefern-Öschelbronn – sowohl als auch“.

Das Jubiläum wird von Silke Engelsberger vom Hauptamt organisiert, die bislang drei Aktionen auf die Beine gestellt hat, die alle coronakonform sind. So wurde ein Kunstprojekt angestoßen mit Stelen, die Bürger unter dem Motto „Gegensätze verbinden“ künstlerisch gestalten können. Sie werden dann größtenteils am Radweg zwischen Niefern und Öschelbronn entlang der Kreisstraße ausgestellt. Engelsberger hat nach aktuellem Stand bereits 218 Stelen ausgegeben.

Neben Einzelpersonen nehmen die Realschule und Firmen teil, die eigene Standorte für die Kunstwerke ausgewählt haben. Das Ausgangsmaterial sind 1,20 Meter hohe Vierkanthölzer, Querschnitt zehn mal zehn Zentimeter, die bemalt, geschnitzt oder auch mit Applikationen verziert werden können. „Der Nieferner Künstler Ralf Krause, von dem auch der Eisvogel am Enzwehr stammt, hat drei Musterexemplare hergestellt, weitere stehen bereits vor der Firma Klink“, sagt Engelsberger. Die Stelen entlang des Radwegs würden in den kommenden zwei Wochen aufgestellt.

Was die Gemeinde noch plant

Bei der zweiten Jubiläumsaktion geht es um einen Wettbewerb mit repräsentativen Fotos von schönen Gebäuden und Ansichten aus beiden Ortsteilen, die als digitale Datei bis 15. April an die Gemeinde geschickt werden sollten. Aus diesen fertigt Ravensburger dann ein Foto-Memory-Spiel, das jeder Preisträger gratis erhält.

Bei der dritten Aktion wird der grüne Daumen der Bürger angesprochen: Es geht darum, vorhandene Baumscheiben, Ecken und Pflasterstreifen vor seiner Haustüre zu bepflanzen und so zu verschönern. Interessenten können sich bei Sven Sieber, Telefon (07233) 943915 im Bauhof melden. Die ausgewählte Rabatte wird dann pflanzfertig hergerichtet und dazu ein 50-Euro-Gutschein von der Gemeinde überreicht. Für diese Summe kann der Teilnehmer Pflanzen bei einem örtlichen Gärtner erstehen und sein „eigenes“ kleines Blumenbeet gestalten – und Niefern-Öschelbronn zum Erblühen bringen.

Hoffen auf Jubiläumsfest im Sommer

In den Sternen steht noch das eigentliche Jubiläumsfest, zu dem das dieses Jahr am 24. Und 25. Juli anstehende Straßenfest in Öschelbronn umfunktioniert werden soll. „Wir planen das jetzt und hoffen, dass uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht“, sagt Engelsberger. Vereine aus beiden Ortsteilen würden das Fest mitgestalten und in einem zusätzlichen Bühnenprogramm neben Musikverein und Chorgemeinschaft auch Künstler wie Roland Bliesener, No Bacon oder Luis Vicario eingeladen werden. Mit diesem Angebot könnte das Jubiläumsfest Teil des „Kultursommers Baden-Württemberg“ werden, hofft Engelsberger. Zum offiziellen Zusammenführungs-Jubiläumstag am 1. August ist bislang nur ein kleiner, digitaler Festakt geplant und „ganz vielleicht“ ein Bürger-Picknick.

Für Fragen steht Silke Engelsberger, Telefon (0 72 33) 96 22 16 im Rathaus Niefern zur Verfügung oder per Mail an silke.engelsberger@niefern-oeschelbronn.de.