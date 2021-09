Vier Fahrzeuge bei Unfall nahe Niefern-Öschelbronn aufeinander geschoben

Unachtsamkeit führte dazu, dass ein 66-Jähriger auf ein an einer Ampel wartendes Auto auffuhr. Dabei schob er den Wagen vor sich her und zog noch zwei weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft.

Ein 66-Jähriger hat am Montagmittag drei Personen bei einem Auffahrunfall auf der B10 bei Niefern-Öschelbronn leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 14.30 Uhr von Niefern kommend in Richtung Pforzheim unterwegs. An der Einmündung zur Pforzheimer Straße fuhr er dann aus Unachtsamkeit ungebremst auf ein vor ihm an einer Ampel wartendes Fahrzeug auf. Dessen drei Insassen im Alter zwischen 42 und 53 Jahren wurden dabei leicht verletzt.

Der starke Aufprall schob das wartende Fahrzeug zudem auf zwei weitere vor der Ampel stehende Fahrzeuge. An den vier beschädigten Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt knapp 28.500 Euro. Zwei der Fahrzeuge, darunter das des 66-Jährigen, wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.