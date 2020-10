City-Streife kontrolliert Gelände

Wie Niefern mit einer Polizeiverordnung Straftaten auf dem Schulhof in den Griff kriegen will

Wodka-Flaschen, Müll, zerstörte Bänke und Notdurft in der Hecke – es war nicht immer schön, was Mitarbeiter der Nieferner Kirnbachschule morgens auf dem Pausenhof vorfanden. Um das Problem in den Griff zu bekommen, hat die Gemeinde eine Polizeiverordnung erlassen.