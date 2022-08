Fehlalarm in Realschule Niefern-Öschelbronn

Wut über nicht bestandene Prüfung: 18-Jährige soll Amok-Alarm in Niefern ausgelöst haben

Die Polizei hat bestätigt, dass der Amok-Alarm in der Realschule in Niefern am 14. Juli von einer 18-jährigen Schülerin verursacht wurde. Der Frust über eine nicht bestandene Prüfung sei der Auslöser gewesen.