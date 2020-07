Zwei Verkehrsunfälle auf der Autobahn A8 bei Niefern-Öschelbronn

Nahezu ist es am Montagmorgen zu zwei Verkehrsunfällen auf der Autobahn A8 gekommen. In beiden Fällen entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Eine 65 jährige Frau wurde leicht verletzt.

Zuerst musste ein 62-jähriger Ford-Fahrer aufgrund stockenden Verkehrs stark abbremsen, sodass der folgende 27-jährige Verkehrsteilnehmer in einem Golf auf ihn auffuhr. Der Unfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr zwischen den Autobahnausfahrten Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord. Die Polizei schätzt dem Gesamtschaden auf rund 10.000 Euro.

Beinahe zeitgleich ereignete sich ein weiterer Unfall. Ein 69-jähriger Mercedes-Fahrer und eine 47-Jährige Audi-Fahrerin konnten noch rechtzeitig abbremsen, eine 40-jährige Frau in ihrem Opel jedoch nicht mehr. Sie prallte auf das Fahrzeug vor ihr. Insgesamt waren drei Wagen in die Karambolage verwickelt. In dem Mercedes wurde eine 65 Jahre alte Mitinsassin ebenfalls leicht verletzt. Der Schaden bei diesem Unfall wird laut Polizei auf 25.00 Euro geschätzt.

BNN/pol