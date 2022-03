Brand einer Gartenhütte bei Ölbronn

Vermutlich durch Unachtsamkeit geriet eine Hütte im Gewann Aschberg bei Ölbronn am Samstagnachmittag in Brand.

Gegen 13.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei darüber verständigt, dass im Gewann Aschberg eine Holzhütte brennen würde. Der Feuerwehr gelang es, eine Ausbreitung des Brandes zu verhindern.

Als Brandursache kommt eine vom Eigentümer der Hütte am Vortag angelegte Feuerstelle an welcher Reisig verbrannt wurde in Betracht: diese wurde möglicherweise nicht vollständig abgelöscht und könnte somit nachträglich wieder Glut entfacht haben, welche dann durch Wind an die Hütte herangeweht wurde.

Der Schaden des hierdurch entstandenen Feuers wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt, Personen wurden nicht verletzt, so die Polizei in einer Mitteilung.