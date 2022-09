Heiße Wahlkampfphase eingeläutet

Bürgermeisterbewerber stellen sich vor Publikum in Ölbronn-Dürrn vor

Der Wahlkampf in Ölbronn-Dürrn geht in die heiße Phase. Am Montagabend stellten sich zwei der drei Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 9. Oktober vor Publikum vor. Dauerbewerber Samuel Speitelsbach fehlte.