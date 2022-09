Bürgermeisterwahl in Ölbronn-Dürrn: Wahlkampf nimmt Fahrt auf

Spaziergang durch die Ortsteile: Kämmerer Norman Tank lädt am Samstag, 24. September, zum Ortsrundgang in Dürrn. Treffpunkt ist um 15 Uhr die Gemeindehalle Dürrn. Ein zweiter Ortsrundgang folgt am Samstag, 1. Oktober, in Ölbronn. Treff ist um 15 Uhr vor der Gemeindehalle. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (0151) 16 32 33 43 oder per E-Mail unter kontakt@norman-tank.de.

Austausch am Küchentisch: Michael Schwarz plant „Küchengespräche“. Das Konzept: Ein Initiator lädt den Kandidaten zu sich nach hause. Sechs bis acht Bekannte und Nachbarn können sich dazugesellen, um sich mit ihm über diverse Themen auszutauschen. Am 21. September ab 21 Uhr ist aber zunächst ein Gespräch mit Mitgliedern der Ölbronner Feuerwehr angesetzt. Am 5. Oktober trifft sich der Pforzheimer mit den Floriansjüngern aus Dürrn. Weitere Infos unter ms-bmwahl@gmx.de.

Offizielle Vorstellungsrunde: Die Bewerber stellen sich auch vor Publikum vor: am Montag, 26. September, in der Gemeindehalle in Ölbronn und am Donnerstag, 29. September, jeweils um 19 Uhr, in der Gemeindehalle in Dürrn.