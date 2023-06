Neun Dürrner Vereine stellen erstmals ein Dorffest auf die Beine

340 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer stehen schon in den Startlöchern für das bunte Programm auf dem Platz vor der Gemeindehalle am Wochenende vom 17. und 18. Juni.

Spiel und Spaß für Kinder, handgemachte Livemusik, mit Liebe zubereite Speisen und viel geselliges Beisammensein soll es beim Dorffest in Dürrn geben. Es wird das erste Mal sein, dass neun Vereine und Organisationen aus dem Ort an einem Strang ziehen, um gemeinsam ein buntes Programm auf die Beine zu stellen.

Auf dem Platz vor der Gemeindehalle sollen am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juni, alle auf ihre Kosten kommen: Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren.

„Wir stehen alle in den Startlöchern und können es kaum erwarten, bis es endlich losgeht“, sagt Raphael Beil: „Das wird das Event des Jahres in Dürrn, bei dem der ganze Ort zusammenkommt.“

Der neue Kulturverein soll Träger sein

Beil ist nicht nur Vorsitzender des CVJM Dürrn-Kieselbronn, sondern auch des erst vor kurzem gegründeten Dürrner Kulturvereins, in dem sich neun Vereine und Organisationen aus dem Ort zusammengeschlossen haben. Er soll künftig immer dann als Träger auftreten, wenn mehrere Vereine eine gemeinsame Veranstaltung planen.

Beil sagt, der neue Kulturverein sei dadurch zwar ein Mittel zum Zweck, aber eines, das nachhaltig in der Gemeinde verankert werden soll. „Auch wenn dort viele Vorstände an einem Tisch sitzen, sind wir alle einer Meinung“, sagt Beil und betont, das Dorffest solle allen Vereinen gemeinsam zugutekommen.

Kooperationen zwischen den Vereinen habe es in der Gemeinde schon zwar öfter gegeben. „Aber noch nie in dieser Form und Größenordnung.“ Ziel ist laut Beil, die Gemeinschaft zwischen den Vereinen zu fördern. „Wir wünschen uns, dass sich Menschen begegnen, die sich vorher nicht kannten.“

Stattfinden wird das Dorffest auf dem Platz vor der Gemeindehalle, auf dem eine Bühne aufgebaut wird. In der Mitte des Platzes soll es eine große Bewirtungsfläche mit Biertischgarnituren geben, eingerahmt von rund einem Dutzend Ständen, an denen die Vereine ihre Speisen und Getränke anbieten: neben Klassikern wie Schnitzelweck, Brat- und Currywurst, Kaffee und Kuchen unter anderem auch Flammkuchen, Gyros, Steaks, Spießbraten, Heringsweck, vegane und vegetarische Gerichte. Bezahlt wird mit Wertmarken, die es an zwei zentralen Kassen gibt.

Zwar übernimmt jeder Verein die Verantwortung für einen Stand, aber die Helfer dort sind bunt gemischt aus mehreren Vereinen. „Uns war es ein Anliegen, dass nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht“, sagt Beil, der ein abwechslungsreiches Programm verspricht.

Samstags soll es etwas lauter zugehen: mit einem musikalischen Programm von Indie bis Hardrock, von Pop bis Schlager. Geplant sind Auftritte der Bands „Feintonfilter“, „Beer of the dark“, „Jelly Toast“, „Band von Nebenan“, „Outatime“ und DJ Didi. „Uns war es wichtig, dass für jeden etwas dabei ist“, sagt Beil und erklärt, alle Künstler kämen aus der Region.

Kinder stehen am Sonntag im Mittelpunkt

Er und seine Mitstreiter legen Wert darauf, dass beim Dorffest auch die Kinder und Familien nicht zu kurz kommen. Sie stehen am Sonntag im Mittelpunkt.

Nach einem um 10.30 Uhr beginnenden Gottesdienst soll es unter anderem eine Spielstraße, Ponyreiten, eine Hüpfburg, eine Basketball-Anlage, Fußball-Darts, Kinderschminken, Auftritte der Vereine, eine Flugshow des Modellfliegerclubs und eine Schauübung der Jugendfeuerwehr geben.

Damit alles reibungslos läuft, sind insgesamt mehr als 340 Helfer in mehreren Schichten, beim Auf- und beim Abbau im Einsatz. „Wir sind sehr dankbar für jeden, der sich ehrenamtlich einbringt“, sagt Beil, der sich auch über die großzügige Unterstützung örtlicher Sponsoren freut.

Schirmherr des Fests ist Bürgermeister Norman Tank (parteilos), der am Samstagnachmittag um 16 Uhr bei der offiziellen Eröffnung den Fassanstich vornehmen wird.