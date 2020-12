Aktueller Stand der Ermittlungen

Im Wald aufgefundene Personen bei Ölbronn-Dürrn: 52-Jährige verstirbt im Krankenhaus

Nachdem die beiden Personen am Samstag in ein Krankenhaus gebracht worden war, ist die 52-jährige Ehefrau am Sonntagabend ebenfalls verstorben.