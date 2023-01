Ölbronn-Dürrn: Unbekannte brechen in Autohaus ein

Einbrecher haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Bargeld aus einem Autohaus in Ölbronn-Dürrn gestohlen. Anschließend flohen sie unerkannt.

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Autohaus in Ölbronn-Dürrn eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter wohl gegen 0.30 Uhr gewaltsam Zugang zu der Werkhalle des Gebäudes in der Bertha-Benz-Straße.

Im Inneren des Autohauses durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume. Dabei klauten sie einen geringen Geldbetrag. Danach flohen die Unbekannten.

Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen des Einbruchs, sich unter Telefonnummer (0 72 31) 1 86 32 11 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.