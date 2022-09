Baumaschinen zerstört: Unbekannte hinterlassen sechsstelligen Sachschaden in Ötisheim

Die Polizei sucht dringend nach Zeugen zu einem Vorfall am vergangenen Wochenende in Ötisheim. Unbekannte hatten unter anderem mehrere Maschinerien auf einem Lagerplatz demoliert.

Mehrere Unbekannte haben am vergangenen Wochenende auf einem Lagerplatz in Ötisheim einen sechsstelligen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag, 7 Uhr auf den Lagerplatz einer Firma in der Öläckerstraße ein. Das Unternehmen führt aktuell Tiefbauarbeiten durch.

Dabei entnahmen sie aus einem Container mehrere Kartuschen von Epoxidharz. Sie versprühten sie auf die abgestellten Baumaschinen sowie auf zwei Kompressoren, was einen enormen Schaden hinterließ. Zudem wurde das auf dem Lagerplatz befindliche Radlager durch die Unbekannten demoliert.

Wer Hinweise zu dem Vorfall und den Tätern hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker in Verbindung zu setzen.