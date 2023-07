Unbekannte sind am Wochenende in ein Firmengebäude eingebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Unbekannte sind in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen unerlaubt in eine Fabrikationshalle in Ötisheim eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter zwischen 19 Uhr am Samstag und 6.30 Uhr am Montag gewaltsam Zugang in das Innere der Halle einer Firma in der Industriestraße.

Dort entwendeten sie ein Elektronikgerät. Dabei entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen Bereich.

Zeugen gesucht

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 70 41) 9 69 30 zu melden.