Auf der L1134 zwischen Ötisheim und Schlatt ist am frühen Freitagabend eine Vespa-Fahrerin mit einem Auto zusammengestoßen. Das junge Mädchen auf dem Roller wurde dabei schwer verletzt.

In Ötisheim ist es am Freitag gegen 17 Uhr auf der L1134 in Höhe der Abzweigung nach Schlatt zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei Pforzheim mitteilt, hat dabei eine 54-jährige Volvo-Fahrerin einer 17-jährigen Vespa-Fahrerin die Vorfahrt genommen, worauf hin letztere mit voller Wucht gegen das Auto prallte.

Das junge Mädchen musste mit schweren Verletzungen von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Informationen zum Zustand der Verletzten waren am Abend noch nicht bekannt.

Die Fahrbahn im betreffenden Bereich zwischen Ötisheim und Schlatt musste infolge des Unfalls bis etwa 18.40 Uhr gesperrt werden.