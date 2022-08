Polizei bittet um Mithilfe: 79-Jährige aus Königsbach-Stein vermisst

Seit Sonntagmittag wird in Königsbach-Stein die 79-jährige Ana V. vermisst. Sie könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Die Vermisste wohnt in Königsbach-Stein und wurde zuletzt am Sonntag gegen 12:30 Uhr an ihrer Wohnanschrift gesehen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die orientierungslose Vermisste in einer hilflosen Lage befindet, teilte die Polizei am Montagabend mit.

Bisherige Ermittlungen und umfangreiche Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten.

Die Frau ist 158 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Sie hat kurze, graue Haare und trägt eine Brille. Sie soll mit einem hellblauen Strickpulli, heller Dreiviertel Hose, hellen Socken und rosa Schuhen bekleidet sein.. Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung.