Polizei stellt mehrere Verstöße bei Kontrollen fest

Die Polizei hat am Dienstag mehrere Geschwindigkeitsmessungen in Bauschlott und Pfalzgrafenweiler durchgeführt.

In der Zeit zwischen 15 und 19 Uhr haben Beamte am Dienstagnachmittag Geschwindigkeitskontrollen in der Region durchgeführt. Insgesamt wurden knapp 810 Fahrer gemessen. Davon waren 61 zu schnell unterwegs.

Messungen in Bauschlott

In Bauschlott kontrollierten Beamte die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit von 100 km/h auf der Bundesstraße 294.

Von 630 gemessenen Fahrern waren 29 zu schnell unterwegs. Sie müssen nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 134 km/h.

Messungen in Pfalzgrafenweiler

Auf der Kreisstraße 4775 kontrollierten Beamte zwischen Erzgrube und Hallwangen ebenfalls die Einhaltung der vorgeschriebenen 100 km/h.

Gemessen wurden knapp 180 Fahrer, von denen 32 die Geschwindigkeit überschritten. Ein Autofahrer erreichte die Höchstgeschwindigkeit mit 166 km/h. Ihm und drei weiteren Fahrern drohen nun ein Fahrverbot, Bußgeld sowie Punkte im Verkehrszentralregister.

Service: Hinweis der Polizei Zu schnelles Fahren ist weiterhin eine der Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden. Die Polizei wird Kontrollen, zur Einhaltung der Verkehrsregeln beziehungsweise weiteren Erhöhung der Verkehrssicherheit, fortführen.