Höfen an der Enz: Polizist gebissen und dienstunfähig verletzt

Über Notruf wurde die Polizei, gegen 22.50 Uhr am Freitagabend, zu einer Körperverletzung in die Hindenburgstraße in Höfen an der Enz gerufen. Mit mehreren Streifenbesatzungen wurde die Örtlichkeit angefahren, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Die Polizisten trafen gerade ein, als der Tatverdächtige ein unbeteiligtes Fahrzeug auf der Straße anhielt und sich auf dessen Motorhaube ablegte. Gegen seine Festnahme setzte sich der Mann zur Wehr, in dem er unter anderem einen Beamten durch den Handschuh hindurch biss.

Aufgrund dessen erlitt der Beamte Riss- und Quetschwunden an einem Finger. Er konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzten und musste im Krankenhaus behandelt werden. Zwei weitere Beamte wurde durch die Widerstandshandlungen des 36-Jährigen ebenfalls leicht verletzt.

Da sich der 36-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zu der offenbar vorausgegangen Körperverletzung gegen einen 33-Jährigen, ebenfalls im Anwesen wohnhaften Mann, dauern an.