Mehr Radfahrer sind das Ziel im Enzkreis und das darf etwas kosten

Wie viel Geld darf die Umsetzung des Radverkehrskonzepts kosten? Eine Frage, in der sich der Umwelt- und Verkehrsausschuss in seiner jüngsten Sitzung alles andere als einig war. Joachim Wildenmann (Grüne) schlug vor, jährlich eine Million Euro für Planung und Umsetzung vorzusehen. „Sonst kommen wir da nicht vorwärts.“ Eine Forderung, mit der er sich letztlich aber nicht durchsetzen konnte: Mit fünf Ja-, zehn Gegenstimmen und drei Enthaltungen wurde sein Antrag mehrheitlich abgelehnt. Stattdessen folgte der Ausschuss dem ursprünglichen Vorschlag der Verwaltung und beschloss, dass künftig jährlich Haushaltsansätze für die Planung von Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept mit 100.000 Euro und für die Umsetzung kleinerer Maßnahmen mit 50.000 Euro vorgesehen werden sollen. Zuvor hatte Thomas Fink (AfD) kritisiert, das Konzept sei bei Kosten und Nutzen relativ dürftig. In der Bürgerfragestunde monierte die Kämpfelbacher Gemeinderätin Christine Fischer (MuM) die Ablehnung von Wildenmanns Antrag. Dieser sei moderat gewesen. „Sie können sich alles andere als beruhigt zurücklehnen.“ rol