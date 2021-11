Mit 67 Jahren

Nach 40 Jahren im Amt: Wiernsheimer Bürgermeister Karlheinz Oehler tritt im Januar erneut an

Karlheinz Oehler ist ein Rekordhalter. Der Wiernsheimer Bürgermeister ist seit 40 Jahren Rathauschef – so lange wie kein anderer in Baden-Württemberg. Und es könnten noch Jahre dazugekommen, denn Oehler tritt bei der Wahl am 30. Januar 2022 wieder an.