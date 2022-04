Besondere Konfirmation in Wilferdingen: Jugendliche tauchen in den Glauben ein

Besondere Konfirmationen in Wilferdingen: Für drei Jugendliche samt Pfarrer ging es am Sonntag mitten hinein ins Taufbecken.

Bei der Taufe denken die meisten an ein Baby auf dem Arm der Paten, dessen Stirn der Pfarrer symbolisch mit einer Handvoll Wasser beträufelt, um es in die Gemeinschaft der Christen aufzunehmen.

Nicht so am Sonntag in der evangelischen Kirche in Wilferdingen, wo es statt ein paar Tropfen gleich ein paar hundert Liter Wasser waren, in die Pfarrer Friedemann Zitt die drei Täuflinge Lucie-Martha Augenstein, Marlene Ruf und Norina Schlittenhardt komplett untertauchte.

Anstatt der Taufe wenige Monate nach der Geburt hatten ihnen ihre Eltern diese Entscheidung selbst überlassen. Zu ihrer Konfirmation hatten sich die drei nun selbst für ihre Taufe entschieden, während die anderen Konfirmandinnen und Konfirmanden ihre Kindestaufe und damit ihr Ja zum christlichen Glauben und der Kirchenzugehörigkeit bestätigten.

Ganzkörpertaufe wird selten praktiziert

Die drei Jugendlichen hatten dazu ganz bewusst die Ganzkörpertaufe gewählt, die heutzutage in den Kirchengemeinden bis auf die Baptisten äußerst selten praktiziert wird. Sie kommt der biblischen Taufe Jesu durch Johannes den Täufer im Jordan sehr nahe.

Auch wenn die Konfirmandenzeit coronabedingt etwas kürzer ausgefallen war, sei es eine sehr prägende Zeit gewesen, die sie für den Glauben begeistert habe, berichtete die 13-jährige Lucie Augenstein: „Bewusst haben wir uns alle drei am Ende anstatt dem Wasserbecken für diese Art der Taufe entschieden, weil wir es cool fanden, dabei komplett unterzutauchen.“

Trotz eines Thermostats in dem per Wasserschlauch gefüllten Becken vor Orgel und Altar gehörte für die Mädchen eine große Portion Durchhaltevermögen dazu. „Dafür konntet ihr eure Taufe nun umso intensiver erleben“, ermutigte Pfarrer Zitt und freute sich, dass neben dem Bild des Wassers als Symbol des Lebens und der Reinigung bei dieser Taufe auch die Symbolik des Untertauchens deutlich wurde: Es erinnert im christlichen Glauben an den Tod und die Wiederauferstehung Jesu.