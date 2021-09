Betrugsversuch: Unbekannter versucht Geld in Remchingen zu erbeuten

Am Mittwochvormittag gegen 11.00 Uhr hat ein Unbekannter versucht 25.000 Euro in der Lammstraße zu ergaunern. Wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilte, bot der Täter der 76-Jährigen an, ihre Lexikonsammlung von Bertelsmann zu verkaufen.

Der Täter erzählte der Frau, dass die Lexikonsammlung von hohem Wert sei und bot der Frau an, diese weiter zu verkaufen. Für seine Leistungen als Verkäufer verlangte er jedoch 25.000 Euro. Die 76-Jährige nahm daraufhin mit der Polizei Kontakt auf.

Hinweise erbeten

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Schlank, kurze schwarze Haare, dunkler Teint und sehr gepflegt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg unter (0 70 82) 7 91 20 in Verbindung zu setzen.