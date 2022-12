Betrunkener Autofahrer verursacht in Remchingen hohen Schaden

Ein 25-Jähriger ist am Sonntag in Remchingen gegen zwei geparkte Autos geprallt. Der anschließende Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille.

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagmorgen in der Karlsbader Straße in Remchingen zwei geparkte Autos beschädigt. Der 25-Jährige kam gegen 6.50 Uhr von der Straße ab, teilte die Polizei mit. Dadurch stieß er mit einem ordnungsgemäß geparkten Auto zusammen.

Die Wucht des Aufpralls schob das angefahrene Fahrzeug auf ein weiteres geparktes Auto, das vor ihm stand. Es entstand ein Schaden von insgesamt etwa 55.000 Euro. Der 25-Jährige blieb unverletzt.

Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille bei dem Unfallverursacher. Er musste daraufhin einen Bluttest machen und seinen Führerschein abgeben.