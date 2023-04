Betrunkener bleibt mit E-Bike an Zaun hängen und stürzt in Remchingen

Ein Mann ist mit seinem E-Bike in Remchingen-Wilferdingen gestürzt, weil er sich in einem Zaun verheddert hat. Später stellte sich heraus, dass er betrunken war.

Mit seinem Pedelec hat sich ein 25-jähriger Mann am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr in der Pforzheimer Straße in Remchingen-Wilferdingen in einem Zaun verheddert und ist gestürzt. Die Polizei teilte mit, dass ihn daraufhin ein Rettungswagen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus brachte. Ein freiwilliger Alkoholtest, den der Mann abgab, zeigte 1,5 Promille an.