Das Rennen ist eröffnet: Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Remchingen hat begonnen. Die zwei ersten Kandidaten haben ihre Unterlagen im Rathaus eingeworfen.

Wahl am 18. Juni

Ihr Interesse haben die beiden Bewerber schon vor Wochen bekundet, aber nun ist es offiziell: Philipp Hildinger und Julia Wieland treten bei der Bürgermeisterwahl am 18. Juni in Remchingen an.

Am vergangenen Samstag hat die Bewerbungsfrist begonnen. Hildinger und Wieland haben ihre Unterlagen im Remchinger Rathausbriefkasten eingeworfen. Die Bewerbungsfrist endet am 22. Mai um 18 Uhr.

Hildinger hat zuvor noch Wahlkampf gemacht. Der Automobilkaufmann aus Eisingen besuchte die Wohnwelt Farr, um mit Bürgerinnen und Bürgern aus Remchingen „in den persönlichen Dialog zu treten“, wie er sagt: „Den Ostermarkt konnte ich ebenfalls nutzen, um weitere Gespräche direkt vor Ort zu führen.“

Auch Julia Wieland war beim Ostermarkt. „Ich freue mich auf den Austausch mit den Remchingerinnen und Remchingern in den kommenden Wochen. Packen wir’s an!“, schreibt die 28-Jährige auf Facebook.

Prayon tritt Mitte Juni sein neues Amt als Landrat am Bodenseekreis an

Die vorgezogene Bürgermeisterwahl am 18. Juni wird notwendig, weil Rathauschef Luca Wilhelm Prayon (CDU) am 14. Februar zum neuen Landrat des Bodenseekreises gewählt wurde. Er tritt Mitte Juni sein neues Amt an.

Wenige Tage nach der Wahl von Prayon gab Philipp Hildinger seine Bewerbung bekannt. „Damit sich die Bürgerschaft, die Mitglieder des Gemeinderates, aber auch alle Mitarbeitenden der Gemeinde früh ein Bild von mir machen können, ist es mir wichtig, bereits früh meine Kandidatur zu veröffentlichen“, begründete der 35-Jährige seine zeitige Bewerbung.

Mit meiner Kandidatur möchte ich den Bürgerinnen und Bürgern eine Wahlmöglichkeit aus der Mitte der Gesellschaft bieten. Philipp Hildinger, Bürgermeisterbewerber

Hildinger wurde 1987 in Pforzheim geboren und ist in der Goldstadt aufgewachsen. Seit 2016 wohnt er mit seiner Frau Annemarie und seinen beiden Kindern in Eisingen.

„Mit meiner Kandidatur möchte ich den Bürgerinnen und Bürgern eine Wahlmöglichkeit aus der Mitte der Gesellschaft und vor allem mit einem unvoreingenommenen Blick aus der unmittelbaren Nachbarschaft bieten“, so Hildinger weiter.

Remchinger Kämmerer wird als weiterer Kandidat gehandelt

Als weitere Bewerber wurden schon früh zwei weitere Namen gehandelt. Doch während sich der Remchinger Kämmerer Gerd Kunzmann weiter bedeckt hält, haben sich die Gerüchte im Falle von Julia Wieland inzwischen bestätigt. Die 28-Jährige, die aus der kurpfälzischen Gemeinde Meckesheim stammt, ist seit einem Jahr Ortsvorsteherin von Huchenfeld und Nachfolgerin von Sabine Wagner, die inzwischen Bürgermeisterin von Neuhausen ist.

Vor dem Amt einer Bürgermeisterin habe ich Respekt. Julia Wieland, Bürgermeisterkandidatin

„Vor dem Amt einer Bürgermeisterin habe ich Respekt, aber ich sehe es auch als große Chance an, mitzugestalten und mitzuentscheiden“, sagt Wieland, die genau wie Hildinger parteiungebunden bei der Bürgermeisterwahl antritt.

Die vielen unterschiedlichen Aufgaben als Ortsvorsteherin „haben mich schnell lernen lassen und ich konnte in der kurzen Zeit bereits vielfältige Erfahrungen sammeln, die ich gerne in Remchingen einbringen möchte“, begründet Wieland ihre Bewerbung.

Die einzige öffentliche Bewerbervorstellung soll es am Dienstag, 13. Juni, ab 19.30 Uhr in der Kulturhalle geben – moderiert vom Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses. Dies wäre in diesem Fall Bürgermeister Luca Wilhelm Prayon, da er selbst nicht zur Wahl steht, oder sein Stellvertreter Kurt Ebel (CDU).