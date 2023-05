Zwei Fragen pro Bürger

Bürgermeisterwahl in Remchingen: Kandidaten stellen sich erstmals vor

Der Wahlkampf um das Bürgermeisteramt in Remchingen geht in die heiße Phase. Am Freitagabend findet dazu in der Kulturhalle die erste Kandidatenvorstellung statt. Was man dazu wissen muss.