An diesem Montag endet die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Remchingen. Diese Termine stehen jetzt für die Kandidaten an – und für den scheidenden Amtsinhaber.

Nur noch vier Wochen bis zur Bürgermeisterwahl in Remchingen. Bisher sind es fünf Bewerber, bis Freitag war kein weiterer Umschlag im Rathaus eingegangen. Nach aktuellem Stand ist also mit diesem Kandidatenfeld zu rechnen: Huchenfelds Ortsvorsteherin Julia Wieland, Automobilkaufmann Philipp Hildinger aus Eisingen, Remchingens Kämmerer Gerd Kunzmann, Oberderdingens Leiter des Amts des Bürgermeisters Heiko De Vita sowie IT-Service-Techniker Andreas Wagner aus Bauschlott. Welche Termine bis zur Wahl wichtig sind: ein Überblick.

Bewerbungsschluss: Letzte Chance für Kurzentschlossene oder Freunde eines dramatischen Auftritts. An diesem Montag um 18 Uhr endet die Bewerbungsfrist für Kandidaten zur Bürgermeisterwahl in Remchingen. Am Abend tagt dann der Gemeindewahlausschuss und entscheidet über die Zulassung der eingegangenen Bewerbungen.

Letzte Sitzung: Nötig geworden ist die Bürgermeisterwahl, weil Amtsinhaber Luca Wilhelm Prayon (CDU) Remchingen vorzeitig verlässt. Er hatte sich als Landrat im Bodenseekreis beworben und wurde dort gewählt. Sein Abschied naht. Bereits an diesem Donnerstag, 25. Mai, leitet er seine letzte Gemeinderatssitzung als Bürgermeister.

Erste Vorstellungsrunde: Ursprünglich hatte die Gemeinde Remchingen nur eine zentrale Kandidatenvorstellung in der Kulturhalle fünf Tage vor der Wahl vorgesehen. Vielen war das zu spät, gerade mit Blick auf Briefwähler. Der Bürgerverein Darmsbach wollte als Reaktion noch vor den Ferien eine weitere Vorstellungsrunde in seinem Vereinsheim anbieten. Die Gemeinde schwenkte aber doch noch um. Aus dem Darmsbacher Termin wird die erste offizielle Vorstellungsrunde in der Remchinger Kulturhalle. Der Termin findet nun am Freitag, 26. Mai, um 19 Uhr in der Kulturhalle statt.

Zweite Vorstellungsrunde: Während der Pfingstferien gibt es zwei Wochen lang keine zentralen Wahlkampftermine. Direkt danach wird es ernst. Die zweite und letzte öffentliche Bewerbervorstellung findet am Dienstag, 13. Juni, ab 19.30 Uhr in der Kulturhalle statt. Das ist bereits in der Wahlwoche.

Letzter Amtstag: Das war’s für Luca Wilhelm Prayon. Sein formal letzter Tag im Rathaus Remchingen ist am 14. Juni. Schon in den Tagen zuvor wird aber nicht mehr mit Auftritten des scheidenden Rathauschefs gerechnet. Sein erster Tag als Landrat im Bodenseekreis ist der 15. Juni. Offizielle Amtseinsetzung soll einen Tag später sein.

Wahltag: Am Sonntag, 18. Juni, gilt es: Die Remchinger sind zur Wahl des Bürgermeisters aufgerufen. Um 18 Uhr schließen die Wahllokale, dann wird ausgezählt und das Ergebnis wird bekanntgegeben. Wer die absolute Mehrheit holt, wird neuer Bürgermeister.

Mögliche zweite Runde: Falls kein Bewerber die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen auf sich vereinen kann, geht es in eine Neuwahl – keinen zweiten Wahlgang. Das heißt, die Bewerber, die im Rennen bleiben wollen, aber auch mögliche neue Kandidaten, müssen ihre Bewerbung (nochmals) einreichen. Stichtag ist Mittwoch, 21. Juni, 18 Uhr. Dann geht das verkürzte Prozedere wieder los.

Möglicher zweiter Wahltag: Termin für die Neuwahl wäre am Sonntag, 9. Juli. Danach steht der neue Amtsinhaber auf jeden Fall fest – auch ohne absolute Mehrheit.