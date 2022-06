Die Stuttgarter Kickers feiern schon die Meisterschaft und die Rückkehr in die Regionalliga – dann kassiert der FC Nöttingen ein dramatisches Gegentor gegen den SGV Freiberg. Die Fans hatten bereits den Platz gestürmt, doch dann feiern die Freiberger.

Es sollte das große Finale einer furiosen Oberligaspielzeit werden und es wurde zu einem Drama sondergleichen. Der SGV Freiberg sicherte sich mit einem denkwürdigen 2:1-Auswärtserfolg beim FC Nöttingen die Meisterschaft der Oberliga und steigt in die Regionalliga auf.

Damit entschied das Team von Trainer Ramon Gehrmann das Fernduell um den Aufstieg mit den Stuttgarter Kickers für sich, wobei sich Szenen abspielten, wie bei der verpassten Bundesligameisterschaft der FC Schalke 04 im Mai 2001.

Während das Spiel der Stuttgarter Kickers bei den Sportfreunden Dorfmerkingen mit einem 3:1-Sieg für das Team von der Waldau beendet war, wurde in Nöttingen beim Stand von 1:1 die Nachspielzeit eingeläutet.

Missverständnis lässt Fans den Platz stürmen

Die Stuttgarter wussten nur von diesem Spielstand, nicht jedoch, dass noch einige Minuten zu spielen waren. So feierten die Kickers in Dorfmerkingen also den vermeintlichen Aufstieg und die Fans stürmten den Platz.

In der Kleiner-Arena köpfte derweil Marcel Sökler den SGV Freiburg in der vierten Minute der Nachspielzeit doch noch zur Oberligameisterschaft und stürzte die Stuttgarter Kickers nicht nur ins Tal der Tränen, sondern auch in die Aufstiegsrelegation.

Jedoch der Reihe nach. Vor dem letzten Spieltag benötigte der SGV Freiberg einen Sieg beim FC Nöttingen, um die Meisterschaft vor den punktgleichen Kickers zu sichern. Obwohl es für den FC Nöttingen um nichts mehr ging, zeigte das Team von Trainer Reinhard Schenker wohl eine der besten Saisonleistungen. Freiberg bestimmte zunächst das Spielgeschehen und erspielte sich einige Torchancen. Andreas Dups war in seinem letzten Spiel im Nöttinger Gehäuse gleich mehrfach gefordert.

Nöttingen geht in erster Halbzeit in Führung

Die Lila-Weißen versteckten sich jedoch keinesfalls und setzten durch schnelle Konter immer wieder Nadelstiche. Jimmy Marton scheiterte nach 23 Spielminuten aus zehn Metern halblinker Position am glänzend reagierenden Freiberg-Keeper Sven Burkhardt. Zehn Minuten zuvor hatte Niko Dobros nur den Pfosten getroffen. In der 33. Spielminute sorgte Dobros dann für die Führung. Der scheidende Mario Bilger scheiterte aus spitzem Winkel an Burkhardt, Dobros staubte aus fünf Metern ab.

Ikpide gleicht aus

Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste auf den Ausgleich. Diesen besorgte nach 60 Minuten Kevin Ikpide mit einem trockenen Flachschuss aus 17 Metern.

Eckballserie führt zum Last-Minute-Treffer

Auch wenn sich Freiberg nun ein spielerisches Übergewicht erspielte, blieb der FCN jederzeit gefährlich. William Heers und Nill Hauser verpassten die erneute Führung. So war es dann Marcel Sökler vergönnt mit einem Kopfballtreffer nach dem zweiten Eckball in Folge in der Nachspielzeit für pure Extase auf Seiten der Freiberger zu sorgen.

Nach dem ersten Eckball dachte ich, der Schiedsrichter pfeift ab, weil die Nachspielzeit schon abgelaufen war. Dass er das nicht tat, hielt uns am Leben. Ramon Gehrmann, Trainer des SGV Freiberg

SGV-Trainer Ramon Gehrmann war nach dem Spiel fix und fertig: „Nach dem ersten Eckball dachte ich, der Schiedsrichter pfeift ab, weil die Nachspielzeit schon abgelaufen war. Dass er das nicht tat, hielt uns am Leben.“ Reinhard Schenker attestierte derweil seinem Team eine Spitzenleistung.

Ich kann noch gar nicht fassen, dass die Geschichte hier für mich zu Ende ist. Mario Bilger, scheidender Spieler des FC Nöttingen

Auch vor dem Spiel war es bereits emotional geworden, als mit Andreas Dups, Mario Bilger, Ricardo Di Piazza und Holger Fuchs vier prägende Figuren der letzten Jahre verabschiedet wurden. „Ich kann noch gar nicht fassen, dass die Geschichte hier für mich zu Ende ist“, rang Bilger nach dem Spiel um Fassung.