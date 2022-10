Ob in der Teigschüssel oder in der Brötchentüte – sein Mehl fand sich in unzähligen Haushalten in der Region wieder: In der vergangenen Woche ist der Singener Müllermeister Karl Dieter Köber nach einer schweren Lungenentzündung im Alter von 86 Jahren gestorben.

Die erstmals im Jahr 791 erwähnte Mühle in Remchingen-Singen, die seine Familie in bereits sechster Generation bewirtschaftet, war sein Leben.

So packte Dieter Köber auch Jahre nach der Übergabe an seinen Sohn Axel noch mit Herz und Seele mit an. In den Verschnaufpausen auf seinem Bänkchen erfreute er sich derweil am vielfältigen Austausch mit den Kunden und Spaziergängern.

1962 heiratete Dieter Köber seine Frau Sieglinde Ade. Fünf Jahre später stand er mit der Übernahme der Mühle von seinem Vater vor einer großen Herausforderung.

1969 wird die Mühle vollautomatisiert

Während die ersten Mähdrescher über die hiesigen Felder fuhren und die Getreideernte immer schlagkräftiger wurde, wandelte sich die Müllerei vollends weg vom jahrhundertelangen Mahlen für die Bauern hin zum Mahlen für Privatkunden und Bäckereien.

Das junge Ehepaar fasste den Mut und investierte große Summen in die 1969 erfolgte Vollautomatisierung der Mühle, baute Silos, eine große Getreideannahme und eine Trocknungsanlage. Hinzu kam später ein Mehltankfahrzeug, eine Ventilabfüllung und in den 90er Jahren der Mühlenladen.

Die knapp bemessene Freizeit verbrachte Köber früher nicht nur mit den Söhnen Wolfram, Axel und Jochen sowie später als stolzer Opa der Enkelinnen Kirsa, Nora und Antonia, sondern engagierte sich auch ehrenamtlich.

So war er vor der Remchinger Fusion Gemeinderat für die CDU in Singen, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, einige Jahre Aufsichtsrat der Volksbank und zudem Ehrenmitglied im Gesangverein Liederhalle und beim FC Germania Singen.

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am Samstag, 22. Oktober, um 14 Uhr auf dem Friedhof in Singen statt.