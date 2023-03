Einbrecher haben am Samstag mehrere Wertsachen in Remchingen-Singen entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Unbekannte Täter haben am Samstagnachmittag mehrere Mobiltelefone und Geldbeutel in Remchingen-Singen gestohlen. Nach Angaben der Polizei wurden die Wertsachen in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr aus der Umkleide eines Vereinsheims in der Dajasstraße gestohlen.

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Eurobetrag. Die Polizei bittet nun alle, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer (0 70 82) 7 91 20 zu melden.