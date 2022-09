Auch mit 70 hat man noch Träume: Die frühere Remchinger Hausärztin Dorothea Zeise-Süss hat sich für einen Nähkurs und für eine Ukulele-Stunde angemeldet, um ihren Enkeln mit schönen Kleidchen und schwungvoller Musik eine kleine Freude zu machen, wie sie erzählt.

Nadel und Saiten rattern jedoch nur nach Feierabend, denn tagsüber widmet sich die rührige Allgemeinmedizinerin im Ruhestand weiter mit Herzblut einem Bereich der Medizin, der in der Öffentlichkeit noch immer viel zu wenig Aufmerksamkeit habe: der Parkinson-Therapie.

Die Erkrankung Was ist Parkinson: Parkinson ist eine nervenbedingte Bewegungsstörung. Ursache für die Krankheit ist das Absterben von Nervenzellen im Gehirn. Symptome: Typische Symptome sind Bewegungsstörungen wie Bewegungsverlangsamung, steife Muskeln, Zittern sowie eine instabile Körperhaltung. Die Erkrankung beginnt meistens jenseits des 50. Lebensjahres. Sie schreitet in der Regel langsam voran. Unheilbar: Schätzungen zufolge leiden ein bis zwei von 1.000 Menschen in Deutschland daran. Weltweit soll rund ein Prozent der Menschen über 60 von der Krankheit betroffen sein. Heilbar ist die Parkinson-Krankheit bislang nicht, doch es gibt Therapiemöglichkeiten. Üblicherweise kommen Medikamente zum Einsatz.

„Eigentlich wollte ich mit 70 alles fertig haben, aber irgendwie war mir eh schon klar, dass das nicht klappt“, stellt Zeise-Süss schmunzelnd fest. Sie hat im kommenden Jahr Großes vor.

Ärztin will aus ehemaliger Praxis in Wilferdingen „Parkinson-Haus“ schaffen

Aus ihrer bisherigen Privatarztpraxis in Wilferdingen will sie ein ganzes „Parkinson-Haus“ machen. Wo genau in der Gemeinde sie ihren langjährigen Traum erfüllen will, bleibt noch eine Überraschung, wenngleich die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen.

„Das Stigma, das der Erkrankung Parkinson anhaftet, belastet jeden einzelnen Patienten – oftmals ist sozialer Rückzug die Folge. Dies bedeutet dann erst recht eine Verschlechterung der Beweglichkeit, der Stabilität, mentalen Fitness, Kommunikationsfähigkeit und Lebensfreude.“

Das stellt sie mit Bedauern feststellen. „Noch immer gibt es wenig spannende Angebote gezielt für Parkinson-Patienten. Sie haben einfach keine Lobby.“

Zeise-Süss betreut wegen fehlendem Angebot Patienten aus Italien und Slowenien

So kommt es, dass sie in ihrer Praxis selbst Patienten aus Italien, Slowenien, Österreich und der Schweiz betreue. Das „Parkinson-Haus“ soll neben der Schulmedizin und Naturheilverfahren auch die von ihr maßgeblich mitentwickelte Parkinson-Akkupunktur sowie Anlaufstellen für gezielte Therapie- und Bewegungsangebote unter einem Dach vereinen.

„Dazu kommt ein Café als sozialer Treff mit Bücherecke und vielleicht auch Musik. Oft helfen banale Dinge, zu denen auch das Zuhören gehört“, freut sich Zeise-Süss, die sich auch die Einbindung von Ehrenamtlichen gut vorstellen kann. „Untereinander blühen Parkinson-Patienten regelrecht auf und auch für die Angehörigen ist ein Austausch sehr wertvoll.“

Insbesondere wollen wir nicht nur Beschwerden lindern, sondern die Lebensfreude und Lebensqualität verbessern. Dorothea Zeise-Süss, Ärztin

Die therapeutischen Ansätze sind vielfältig und reichen vom Balancetraining an der Wii-Konsole bis zur Akupressur-Haube für zu Hause, die sie bei Bedarf per Video-Sprechstunde überwacht.

Während Parkinson-Patienten in ihrem Gesundheitswerkraum neuerdings auf einem Giger-Trainingsgerät Koordination, Muskelkraft und Ausdauer schulen und den Erfolg per Computeraufzeichnung beobachten können, hält sie für begleitende Angehörige eine pulsierende Matte zur Durchblutungsförderung und Entspannung bereit.

Wilferdingerin will Lebensqualität von Betroffenen verbessern

In sehr seltenen Fällen ließe sich der Verlauf der tückischen neurologischen Erkrankung verbessern, in vielen Fällen merklich verlangsamen.

„Insbesondere wollen wir nicht nur die Krankheit behandeln und Beschwerden lindern, sondern vor allem auch die Lebensfreude und Lebensqualität verbessern“, sagt die Ärztin. Auch andere Krankheiten hat Zeise-Süss im Blick, beispielsweise Patienten mit Post-Covid oder Bewegungsstörungen.

Sie setzt weiter auf den offenen Austausch, so wie sie vor Jahren schon bei der praktischen Erforschung gezielter Bewegungstherapien mit örtlichen Therapeuten und dem Nöttinger Turnverein zusammengearbeitet hat – daraus sind vier weitere Gruppen in der Region entstanden.

Sowohl bei der Zusammenarbeit im „Parkinson-Haus“ beispielsweise mit Rehasport- und Kunsttherapeuten, als auch bei der bundesweiten und internationalen Veröffentlichung von neuen Erkenntnissen: „Gemeinsam müssen wir dafür sorgen, dass möglichst viele Parkinson-Patienten endlich die nötige Unterstützung bekommen.“