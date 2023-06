Erneut Überfall auf Tankstelle in Remchingen: 24-Jähriger festgenommen

Eine Tankstelle an der B10 in Remchingen ist zum dritten Mal seit April überfallen worden. Diesmal hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Am Mittwoch hat es einen Überfall auf die BFT-Tankstelle in Remchingen gegeben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Demnach betrat ein Mann gegen 11 Uhr den Verkaufsraum und forderte Bargeld. Dabei habe er einen spitzen Gegenstand vor sich gehalten.

Der Mann erbeutete mehr als 1.000 Euro und flüchtete. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und stellte einen 24-Jährigen. Er gilt als tatverdächtig. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest.

Verdächtiger wird am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt

Ein spitzer Gegenstand liegt den Ermittlern vor. Das sagte Polizeisprecherin Simone Unger auf Anfrage. Ob es sich dabei um ein Messer oder einen anderen Gegenstand handelt, wollte sie mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht sagen.

Der Tatverdächtige wird voraussichtlich am Donnerstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt.

Auf dieselbe Tankstelle an der B10 am Ortseingang von Remchingen gab es in jüngster Zeit mindestens zwei weitere Überfälle. Am Freitagabend, 14. April, hatte ein Maskierter einen Angestellten mit einem Messer bedroht und die Tageseinnahmen erbeutet.

Auch mit einem Hubschrauber fand die Polizei den Täter in den Abendstunden nicht. Dieser soll eine normale Statur gehabt haben, das Alter sei wegen der Maske schwer zu schätzen gewesen, hieß es damals.

Im Mai gab es ebenfalls einen Überfall. Am Sonntagvormittag, 22. Mai, war abermals ein Mann mit unauffälliger Statur mit einem Messer in den Verkaufsraum gekommen. Er erbeutete einen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Polizisten nahmen wenig später in der Nähe eine Person fest. Nach der Überprüfung setzten die Beamten die Person aber wieder auf freien Fuß.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den Überfällen gibt? Das überprüfen die Ermittler nun. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte Polizeisprecherin Unger.