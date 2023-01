Fußball-Oberliga

Ex-KSC-Profi Michael Wittwer setzt beim FC Nöttingen auf Grundtugenden statt Schönspielerei

Beim FC Nöttingen sitzt seit Jahresstart wieder ein alter Bekannter auf der Trainerbank. Ex-KSC-Profi Michael Wittwer will in seiner fünften Amtszeit den Klassenerhalt in der Oberliga sichern. Wir haben mit ihm gesprochen.