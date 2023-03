Großeinsatz der Polizei in Remchingen: Sind Drogen im Spiel?

Einen größeren Einsatz der Polizei gab es am Mittwochnachmittag in Remchingen. Dabei wurde ein Mann festgenommen. Es wird gemunkelt, dass Drogen im Spiel sein könnten.

Da haben die Anwohner nicht schlecht gestaunt, als einige vermummte Einsatzkräfte Häuser in der Neuwiesenstraße im Remchinger Ortsteil Singen und im Wilferdinger Niemandsberg „gestürmt“ haben, wie ein Nachbar in der Neuwiesenstraße berichtete.

Nach den Angaben eines Beobachters seien ab dem Nachmittag Häuser durchsucht worden. Auch ein Spürhund sei im Einsatz gewesen. Was die Einsatzkräfte gesucht haben, ist noch unklar. Am späten Nachmittag haben zwei Polizisten einen Mann in Handschellen abgeführt.

In dem Haus werden Drogen verkauft, das weiß man. Nachbarin in der Straße „Niemandsberg“

Ein Nachbarin in der Straße „Niemandsberg“ vermutet, dass es sich bei dem Einsatz um eine Drogenrazzia gehandelt haben könnte: „In dem Haus werden Drogen verkauft, das weiß man“, sagt die Frau, die nicht namentlich genannt werden will.

Polizei soll mit länglichem Gegenstand aus Wohnung gekommen sein

Eine Einsatzkraft ist dabei gesehen worden, wie sie mit einem länglichen Gegenstand in einer Papiertüte aus dem Haus kam. Später trugen die Polizisten vom Landeskriminalamt mehrere Gegenstände aus dem Haus.

Die Pforzheimer Polizei bestätigt den Einsatz, gab am Abend aber mit Hinweis auf das laufende Verfahren keine weiteren Informationen heraus.

Federführend ist die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Sie war am Abend für Auskünfte aber nicht mehr zu erreichen.