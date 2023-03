Die Spatzen haben es bereits von den Dächern gepfiffen, nun ist es offiziell: Die Huchenfelder Ortsvorsteherin Julia Wieland tritt bei der Bürgermeisterwahl am 18. Juni in Remchingen an. Ein weiterer Name wird heiß gehandelt.

Die 28-Jährige ist seit März 2022 hauptamtliche Ortsvorsteherin und Verwaltungsleiterin von Huchenfeld. Ihre Aufgaben sind breit gefächert: Wieland leitet den Standesamtsbezirk Pforzheim-Huchenfeld, Teile der Friedhofsverwaltung, den Ortschaftsrat, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, das Personalwesen und die Ordnungsverwaltung, das Haushalts- und Rechnungswesen und das Pacht- und Gestattungswesen.

„Die vielen unterschiedlichen Aufgaben haben mich schnell lernen lassen und ich konnte in der kurzen Zeit bereits vielfältige Erfahrungen sammeln, die ich gerne in Remchingen einbringen möchte“, sagt Wieland, die keiner Partei angehört und bei der Bürgermeisterwahl am 18. Juni auch parteiungebunden antritt.

„Vor dem Amt einer Bürgermeisterin habe ich Respekt, aber ich sehe es auch als große Chance an, mitzugestalten und mitzuentscheiden“, so die 28-Jährige. In ihrer derzeitigen Funktion entwickele sie mit dem Huchenfelder Ortschaftsrat Ideen und bringe diese voran. Letztlich beschränke sich der Spielraum aber auf einen kleinen Rahmen, da der Gemeinderat der Stadt Pforzheim als übergeordnetes Organ das letzte Wort habe.

„In Remchingen sehe ich die Möglichkeit, Projekte in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat anzustoßen, zu begleiten und abzuschließen. Hier kann ich Ideen einbringen, mich engagieren und mithelfen, die Gemeinde voranzubringen“, begründet Wieland ihre Bewerbung.

Remchinger Bürgermeister tritt Mitte Juni neuen Job als Landrat an

Notwendig wird die Wahl, weil der scheidende Remchinger Bürgermeister Luca Wilhelm Prayon (CDU) Landrat am Bodenseekreis wird. Er tritt sein neues Amt am 15. Juni an.

Schon vor drei Wochen hat Automobilkaufmann Philipp Hildinger (35) aus Eisingen als Erster seine Bewerbung bekannt gegeben. Gemunkelt wird in der Gemeinde auch, dass der Remchinger Kämmerer Gerd Kunzmann Interesse am Bürgermeisterposten hat. Offiziell geäußert hat er sich dazu aber noch nicht.

Pandemie, Krieg und Klimakrise: „Wahrscheinlich ist es gerade die schwierigste Zeit seit Jahren, um ein solches Amt anzutreten“, sagt Ortsvorsteherin Wieland. „Aber ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen und mich zusammen mit dem Gemeinderat, der Gemeindeverwaltung sowie allen Remchingern diesen Herausforderungen zu stellen.“

Nach ihrem Abitur 2013 hat Wieland ein Freiwilliges Soziales Jahr im Universitätsklinikum Heidelberg absolviert. Danach studierte sie an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg gymnasiales Lehramt und arbeitete parallel in der Event-Branche.

Das duale Studium Public Management (früher Diplom-Verwaltungswirtschaft) hat sie mit einem sechsmonatigen Vorpraktikum bei der Stadtverwaltung Sinsheim begonnen. Dort habe sie Einblick in das Hauptamt und die Kämmerei erhalten.

Während des Studiums sammelte sie außerdem Erfahrungen beim Landratsamt Heilbronn sowie bei ihrer Heimatgemeinde Meckesheim, bei der Stadtverwaltung Neckarsteinach und an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg.

Auch ehrenamtlich war die 28-Jährige aktiv: Während des dualen Studiums, das sie nach einem Vertiefungssemester im Bereich Führung im Februar 2022 mit einem Bachelorabschluss beendete, war sie tätig im Ausbildungspersonalrat, der Studienkommission und als Vertreterin der studentischen Mitglieder der Arbeitsgruppe Digitale Lehre an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg.

Bürgermeister-Stelle wird am 17. März offiziell ausgeschrieben

Der Remchinger Bürgermeisterposten wird am Freitag, 17. März, im Staatsanzeiger ausgeschrieben. Demnach können sich Interessenten vom 18. März bis zum 22. Mai um 18 Uhr bewerben.