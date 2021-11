Hund beißt 44-Jährige in Remchingen ins Bein

Als die Frau an den Hunden und deren Besitzerin vorbeigehen wollte, schnappte eins der Tiere zu. Die Polizei sucht nun nach der Halterin, welche nach dem Vorfall einfach weiterging.

Ein Hund hat am Mittwochabend in Remchingen-Wilferdingen eine 44-Jährige angefallen und leicht verletzt. Wie die Polizei berichtete, war die Frau zu Fuß gegen 17 Uhr in der Buchwaldstraße unterwegs. Vor ihr lief eine andere, unbekannte Frau mit zwei angeleinten Hunden.

Als die 44-Jährige überholen wollte, bellten die Tiere plötzlich, zogen in ihre Richtung und begannen, nach ihr zu schnappen. Dabei biss sie einer der Hunde ins rechte Bein.

Die Hundehalterin kümmerte sich nicht darum und ging einfach weiter. Die Polizei ist ihr nun auf den Fersen.

Die Frau wird als 30 bis 35 Jahre alt beschrieben. Sie soll etwa 170 Zentimeter groß sein und trug eine schwarz-gelbe Jacke mit dunkler Hose. Ihre dunkelblonden Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz gebunden. Von den beiden unterschiedlich großen, kniehohen Hunden war einer braun, der andere schwarz-weiß.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Neuenbürg unter Tel. (0 70 82) 7 91 20 in Verbindung zu setzen.