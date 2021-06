Nachdem am Mittwoch ein Mann im Remchinger Ortsteil Nöttingen (Enzkreis) tot in einer Jauchegrube gefunden wurde, hat die Polizei bereits am Mittwochnachmittag ein Ermittlungsergebnis.

„Hinweise auf eine Straftat oder einen Suizid liegen bislang nicht vor“, hatte Polizeisprecherin Beatrice Suppes dieser Redaktion bereits am Mittag gesagt. „Es wird geprüft, ob es möglicherweise ein Unfall war.“

Wenig später dann das Update: Aufgrund der Spurenlage gehe die Kriminalpolizei nun davon aus, dass es sich tatsächlich um einen Arbeitsunfall handelt. Eine Obduktion wird es demnach nicht mehr geben.

Familienangehörige hatten den 46 Jahre alten Landwirt am Mittwoch um 12.45 Uhr als vermisst gemeldet.

Schnell kam der Verdacht auf, er könne sich auf dem landwirtschaftlichen Anwesen in Nöttingen in einer hilflosen Lage befinden. Konkret war die Befürchtung, er könnte in die Jauchegrube gestürzt sein.

Aus einer etwa acht mal acht Meter breiten und fünf Meter tiefen Grube wurden 150 bis 200 Kubikmeter Gülle abgepumpt. Ein Prozess, der mehrere Stunden in Anspruch nahm. Dabei konnte die Feuerwehr auf die Hilfe der umliegenden Landwirte bauen.

Parallel suchte die Polizei das Gelände ab, auch ein Hubschrauber war in der Umgebung im Einsatz. In der Spitze waren 100 Rettungskräfte an der Aktion beteiligt.

Keine Hinweise auf Straftat

Gegen 16.30 Uhr dann die traurige Gewissheit: Am Boden der ausgepumpten Grube fanden die Einsatzkräfte den leblosen Körper des 46-Jährigen.

Für ein Unfallszenario gab es verschiedene Möglichkeiten, die nun von den Ermittlern geprüft werden. Die Spurenlage, etwa Arbeitsgeräte in der Nähe, spreche nun für den Arbeitsunfall.