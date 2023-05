Laute Töne locken zum Rockabilly-Festival in Remchingen

Rockabilly, eine Spielart des Rock’n’Roll, steht in Remchingen im Vordergrund. Drei hochkarätige Bands treten am 2. Juni bei der ersten Rockabilly Night auf.

Tanzbar soll ihre Musik sein, mitreißend und handgemacht: Wenn am Freitagabend die Dämmerung hereinbricht, werden sich in Remchingen gleich drei Bands die Klinke in die Hand geben. Drei Bands, die dem Publikum nacheinander zwar alle dasselbe Genre kredenzen, aber in immer neuen Interpretationen: Rockabilly, eine Spielart des Rock’n’Roll, die besonders viel Feuer hat.

Einen ganzen Abend lang steht sie in den Buchwaldwiesen hinter dem Wilferdinger Freibad im Mittelpunkt. Es ist das erste Mal, dass dort eine Rockabilly Night in dieser Form stattfindet. „Das wird ein mitreißender Abend“, verspricht Thomas Glanz, Chef von Kangeroo Events und Veranstalter des Konzerts, das auch einen Eindruck davon vermitteln soll, wie vielfältig Rockabilly eigentlich ist und wie viele Anknüpfungspunkte zu anderen Genres er bietet.

Feiern bis spät in die Nacht

Bis spät in die Nacht wird es dauern, bis jede Band dem Publikum rund anderthalb Stunden eingeheizt hat. Als erste sind die Lokalmatadore der Porter Steelhouse Band an der Reihe. Bei ihnen stehen die frühen 1950er Jahre im Mittelpunkt, unter anderem Titel von Ray Smith, Johnny Cash, Elvis und Eddie Cochran.

Rockabilly liege momentan voll im Trend, sagt der aus Stein stammende Sänger Rüdiger Schuy und berichtet, wie er und seine Bandkollegen vor rund sechs Wochen nach ihrem Auftritt beim Pforzheimer Wirtschaftswunder immer wieder gefragt wurden, wo sie als nächstes spielen werden.

Was Schuy besonders freut: Auch bei jungen Leuten, bei Teenagern und Mittzwanzigern, kommt ihre mitreißende Musik bestens an. Das zeigte sich auch am vergangenen Wochenende, als die Porter Steelhouse Band beim Schlossgrabenfest in Darmstadt Hunderte Menschen zum ausgelassenen Feiern animierte.

Boppin’B europaweit bekannt

Schuy hofft, dass ihm und seinen Bandkollegen das am Freitagabend wieder gelingt. Er freut sich schon riesig auf das Konzert – auch wegen der beiden anderen Gruppen, mit denen die Porter Steelhouse Band auf der Bühne stehen wird: Boppin’B und The Booze Bombs, beides echte Größen in der Rockabilly-Szene und Garanten für gute Stimmung. „Wir haben ganz großen Respekt vor diesen Bands“, sagt Schuy: „Es ist eine Ehre, mit ihnen spielen zu dürfen.“

Boppin‘B sind europaweit bekannt und erst vor kurzem im ZDF-Fernsehgarten aufgetreten. Mitte der 1980er-Jahre gegründet, haben sie bereits einige Alben veröffentlicht und Tonträger in sechsstelliger Größenordnung verkauft. Ihre Spezialität ist es, aktuellen Titeln einen Rockabilly-Anstrich zu verleihen, der nicht aufgezwungen wirkt. Veranstalter Thomas Glanz hat schon öfter Konzerte mit ihnen auf die Beine gestellt – und kann nur Positives berichten.

Auch zur dritten Band des Band des Abends, The Booze Bombs, fallen ihm nur gute Erinnerungen ein. Die Gruppe mischt Rockabilly mit Blues-Einflüssen. Aus der Region Calw kommend, ist sie weltweit unterwegs, auch in den Vereinigten Staaten, wo sie schon einige Touren absolviert hat.

Kein Wunder, dass Glanz auch in Remchingen auf viele Besucher hofft. Der Veranstalter will die Rockabilly Night in Zukunft fest etablieren – und könnte sich durchaus vorstellen, sie künftig um einen angeschlossenen Tanzkurs für all jene zu ergänzen, die sich zur dargebotenen Musik besonders stilecht bewegen wollen.

Termin Los geht es in den Remchinger Buchwaldwiesen hinter dem Freibad am Freitagabend, 2. Juni, 20 Uhr. Einlass ist ab 19.30 Uhr.