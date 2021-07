Initiator des Bürgervereins

Lothar Wolf ist tot: Remchinger Politiker engagierte sich auf für unbequeme Themen

Er war der Kopf des Remchinger Bürgervereins für Demokratie und Bürgerbeteiligung und brachte vor allem im Zuge des Rathausneubaus so manche kontroverse Debatte in Gange – nun muss Remchingen Abschied nehmen von Lothar Wolf. Der Kommunalpolitiker ist am Montag, 21. Juni, nach einer zuletzt schweren Krankheit im Alter von 71 Jahren verstorben.