Die Verpuffung einer Zentrifuge in einer Firma in Remchingen führte zu einem Brand. Ein Mitarbeiter verbrannte sich leicht.

Ein Mitarbeiter einer Firma in Remchingen erlitt am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr nach einer Verpuffung leichte Verbrennungen. Wie die Polizei mitteilte, kam es aufgrund eines technischen Defekts einer Zentrifuge zu einer Verpuffung, wobei der Inhalt der Zentrifuge in Brand geriet.

Der verletzte Mitarbeiter befand sich in der Nähe und zog sich leichte Verbrennungen zu. Dies diagnostizierte ein, mittels Hubschrauber eingeflogener Notarzt.

Mitarbeiter konnten das Feuer löschen

Noch bevor die Feuerwehr eintraf, konnten andere Mitarbeitenden der Firma das Feuer löschen.

Der verletzte Mitarbeiter wurde mit einem Rettungswagen für weitere Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro.