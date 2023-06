Mann wird von Unbekanntem in Remchinger Gasthaus angegriffen

Zu einer Körperverletzung ist es am Freitagvormittag in einem Remchinger Wirtshaus gekommen. Ein Unbekannter hat einem Gast einen Kopfstoß gegeben, nachdem sich dieser über den Hund des Mannes beschwerte.

Ein Unbekannter hat am Freitagvormittag den Gast eines Gasthauses im Remchinger Ortsteil Wilferdingen körperlich angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, saß der Beschädigte im Außenbereich an einem Tisch des Gasthauses in der Hauptstraße.

Gegen 10.40 Uhr kam der nicht angeleinte Hund von einem unbekannten Mann unter den Tisch des Gasthausbesuchers. Darauf angesprochen reagierte der Hundehalter aggressiv und gab im weiteren Verlauf der verbalen Auseinandersetzung dem Mann einen Kopfstoß. Anschließend ging der Täter mit seinem Hund in Richtung Kulturhalle.

Der Unbekannte wird als ein 50-jähriger Mann mit Halbglatze und grauem Bart beschrieben. Er soll circa 175 cm bis 180 cm groß, braungebrannt und von kräftiger Statur gewesen sein. Bekleidet gewesen sein soll er mit einem roten Muskelshirt und einer braunen bzw. beigen kurze Hose. Der Hund wird wie folgt beschrieben: langes goldgelbes Fell, etwa 35 kg schwer, vermutlich ein Golden Retriever.

Zeugen gesucht: (0 70 82) 31 96 20