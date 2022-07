Motorradunfall: B10 bei Remchingen voll gesperrt

Ein Motorradfahrer ist am Freitagvormittag auf der B 10 beim Zusammenstoß mit einem Transporter schwer verletzt worden. Die Bundesstraße wurde im Bereich Remchingen-Wilferdingen komplett gesperrt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Fahrer eines Kastenwagens gegen 9 Uhr auf der Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Pforzheim unterwegs. Am Ortsausgang von Remchingen-Wilferdingen wollte der 30-Jährige offenbar nach Links in eine Parklücke abbiegen.

Gleichzeitig überholte ein 44-jähriger Motorradfahrer den Transporter, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Der Kradfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Er sollte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die B10 ist im Bereich Wilferdingen in beide Richtungen komplett gesperrt. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.

Dieser Beitrag wird aktualisiert. Stand: 10.16 Uhr